PM Modi In Kanyakumari: 'दिल्लीवालों की नींद खराब हो रही है',...मोदी-मोदी के नारे, पीएम मोदी जमकर बरसे

Highlights कन्याकुमारी में लगे मोदी मोदी के नारे, पीएम बोले दिल्लीवालों की नींद खराब हो जाएगी पीएम ने कहा कि मैं तमिलनाडू की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं पीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना देखने वालों को नकार दिया है

PM Modi In Kanyakumari: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कन्याकुमारी दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था, इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूं। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना देखने वालों को नकार दिया है।

#WATCH | "DMK-Congress' INDI alliance can never make Tamil Nadu a developed state as its history is of scams and corruption...," says PM Modi during a public rally in Kanniyakumari, Tamil Nadu.pic.twitter.com/mcKvjA8QkO