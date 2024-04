Maharashtra Lok Sabha Elections 2024: नारायण राणे को भाजपा ने रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग से दिया टिकट

Highlights Lok Sabha Elections 2024: भाजपा ने लिस्टी जारी की Lok Sabha Elections 2024: सूची में सिर्फ एक नाम ही शामिल Lok Sabha Elections 2024: नारायण राणे को रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग से टिकट दिया

Maharashtra Lok Sabha Elections 2024: भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) को रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से टिकट दिया है। इस सूची को राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी किया गया है।

2019 के लोकसभा चुनाव में विनायक राउत रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग से जीते थे, जबकि खुद भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे इस सीट से चुनाव हार गए थे। विनायक राउत को 2019 लोकसभा चुनाव में 458022 वोट मिले, जबकि नीलेश नारायण राणए को 279700 वोट ही मिले, इस लिए विनायक को बड़े अंतर से जीत मिली थी।

