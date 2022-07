Nagpur: नागपुर के लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया, डिप्टी सीएम फड़नवीस बोले-मुझे 5 बार चुना, शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाएगा

Highlights नागपुर के लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है और मुझे 5 बार चुना है। उपमुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नागपुर आया हूं। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिग गई।

नागपुरः महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के एक दिन बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस नागपुर पहुंचे। फड़नवीस का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, क्योंकि वह नागपुर हवाई अड्डे पर सरकार में अपनी हालिया जीत के बाद अपने घर का दौरा करने पहुंचे, हवाई अड्डे से एक रोड शो निकाला।

देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि नागपुर के लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है और मुझे 5 बार चुना है। आज मैं उपमुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नागपुर आया हूं। जो लोग मेरे प्रति अपना प्यार दिखाने आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। राज्य के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही किया जाएगा।

Maharashtra | People of Nagpur have always given me love and elected me 5 times. Today I have come to Nagpur for the first time after becoming Deputy Chief Minister. I express my gratitude to the people who have come to show their love for me: Deputy CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/21lgg906ec