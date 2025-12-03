Highlights मुजफ्फरनगर की मस्जिदों से 55 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में पुलिस ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा के उल्लंघन के आरोप में विभिन्न मस्जिदों से 55 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटवाए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार सिविल लाइंस, कोतवाली और खालापार पुलिस थाना क्षेत्रों में मौजूद मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए।

पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) सिद्धार्थ मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि अधिकारियों ने मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों की देखभाल करने वाले लोगों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के संबंध में उच्चतम न्यायालय और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जारी अभियान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी मौजूदा लाउडस्पीकर तय ध्वनि सीमा के अंदर ही इस्तेमाल किए जाएं।

Web Title: Muzaffarnagar 55 Illegal Loudspeakers Removed from Mosques