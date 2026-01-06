भाजपा पर सवाल उठाने वाले पवार खुद को ''आईने'' में देखें, सीएम फडणवीस का हमला, शिंदे बोले- अगर आप वोट देने में गड़बड़ी करेंगे तो हम पैसा देते समय...

Highlights चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली विपक्षी राकांपा (एसपी) के साथ गठबंधन किया है। विपक्ष के पास ठोस मुद्दों का अभाव है और मतदाता "विकास, स्थिरता और विश्वास" को प्राथमिकता देंगे। रोड शो चंदनवाड़ी, सिद्धेश्वर झील, लोकमान्य नगर डिपो और वर्तकनगर सहित प्रमुख केंद्रों से होकर गुजरा।

पुणेः राकांपा नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि पुणे के ढांचागत विकास में भाजपा के योगदान पर सवाल उठाने वालों को पहले खुद को ''आईने'' में देखना चाहिए। फडणवीस स्पष्ट रूप से पवार के इस दावे का जवाब दे रहे थे कि केंद्र और राज्य से भारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद, पुणे में स्थानीय नेतृत्व इसे सार्थक विकास में बदलने में विफल रहा। पुणे नगर निगम (पीएमसी) चुनाव के लिए प्रचार करते हुए पवार ने कहा कि यह "असफलता" शहर के नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति में शामिल अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगमों के चुनाव के लिए अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली विपक्षी राकांपा (एसपी) के साथ गठबंधन किया है। एक रैली को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने कहा कि भाजपा ने एक ठोस विकास योजना तैयार की है और पुणे को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है।

सत्तारूढ़ दलों के लिए मतदान करने और सरकारी धन जारी होने से जुड़ी और चेतावनी के रूप में देखी गई टिप्पणी में, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा, "किसी को भी मतदान करते समय गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम पैसा देते समय गड़बड़ी करेंगे।" उन्होंने कहा, " 'धनुष बाण' (शिवसेना का चिह्न) या 'कमल' (भाजपा का चुनाव चिह्न) पर बटन दबाएं।

किसी को भी (मतदान करते समय) गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो हम पैसा देते समय गड़बड़ी करेंगे। चूंकि हम ठाणे शहर के वार्डों के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे, इसलिए सभी से अनुरोध है कि वे धनुष-बाण और कमल के सामने बटन दबाएं।"

शिंदे का रोड शो चंदनवाड़ी, सिद्धेश्वर झील, लोकमान्य नगर डिपो और वर्तकनगर सहित प्रमुख केंद्रों से होकर गुजरा। उन्होंने हाल में हुई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सुलह का निकाय चुनाव पर किसी तरह का असर पड़ने की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के पास ठोस मुद्दों का अभाव है और मतदाता "विकास, स्थिरता और विश्वास" को प्राथमिकता देंगे।

