एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश?, शरद पवार को छोड़ राहुल गांधी के साथ प्रशांत जगताप
By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 26, 2025 16:27 IST2025-12-26T16:25:50+5:302025-12-26T16:27:58+5:30
Municipal Corporation Elections: कांग्रेस ने नगर निकाय चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अभी तक एनसीपी-एसपी के साथ गठबंधन नहीं किया है।
मुंबईः राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-एसपी) के पुणे शहर प्रमुख प्रशांत जगताप ने शुक्रवार को मुंबई के दादर स्थित तिलक भवन में महाराष्ट्र के राष्ट्रपति हर्षवर्धन सपकाल की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गए। जगताप ने मंगलवार को एनसीपी-एसपी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने 15 जनवरी को होने वाले पुणे नगर निगम (पीएमसी) चुनाव में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ पार्टी के प्रस्तावित गठबंधन पर असंतोष व्यक्त किया था। कांग्रेस ने नगर निकाय चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अभी तक एनसीपी-एसपी के साथ गठबंधन नहीं किया है।
पार्टी नगर निगम चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ सकती है। इससे पहले, कांग्रेस ने कहा था कि वह शिवसेना, यूबीटी और अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों जैसे महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के सहयोगियों के साथ गठबंधन करने पर विचार कर रही है।
मनसे के पूर्व नेता प्रकाश महाजन शिवसेना में शामिल हुए
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के पूर्व नेता प्रकाश महाजन राज्य में नगर निगम चुनावों से ठीक दो सप्ताह पहले शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन, राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे के 2006 में गठन से ही इससे जुड़े हुए थे,
लेकिन पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने इस साल की शुरुआत में पार्टी छोड़ दी थी। पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि महाजन शिवसेना के प्रवक्ता होंगे और संगठन के निर्माण में योगदान देंगे। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतों की गिनती 16 जनवरी को होगी।