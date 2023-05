मुनव्वर राणा की हालत काफी नाजुक, अगले 72 घंटे बेहद अहम, पित्ताशय में पथरी के ऑपरेशन के बाद से बिगड़ी तबीयत

By अनिल शर्मा | Published: May 25, 2023 11:51 AM

सुमैया ने बताया कि शायर मुनव्वर राणा को जीवनरक्षक प्रणाली पर रखा गया है। बेटी सुमैया ने बताया कि गले के कैंसर से पीड़ित पिता का डायलिसिस होता रहा है। अस्पताल में डायलिसिस के लिए लाने पर उन्हें हो रही दिक्कत के मद्देनजर उनका सीटी स्कैन कराया गया। सीटी स्कैन में पता लगा कि पथरी की वजह से उनका पित्ताशय बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

