Mumbai's Ghatkopar Hoarding Collapse: आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद को महाराष्ट्र सरकार ने किया सस्पेंड

Mumbai's Ghatkopar Hoarding Collapse: महाराष्ट्र सरकार ने डीजीपी कार्यालय की अनुमति के बिना घाटकोपर होर्डिंग की अनुमति देने के लिए आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद को निलंबित कर दिया। 13 मई को, मुंबई के घाटकोपर में एक होर्डिंग गिर गई थी जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 74 से ज़्यादा नागरिक घायल हो गए थे। इस त्रासदी के बाद काफ़ी हंगामा हुआ और जांच में होर्डिंग से जुड़ी कई अनियमितताएँ सामने आईं।

Quaiser Khalid, an IPS officer, has been suspended in connection with the hoarding collapse case in Mumbai.