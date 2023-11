Mumbai Rains: मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश, गर्मी और प्रदूषण से राहत की उम्मीद, वीडियो देखें

Highlights आईएमडी ने मौसम अलर्ट जारी किया था। गिरती वायु गुणवत्ता का सामना कर रहे मुंबईवासियों ने जश्न मनाया। नरीमन पॉइंट, कफ परेड, सीएसएमटी, चर्चगेट सहित दक्षिण मुंबई में बारिश हुई।

Mumbai Rains: मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। बुधवार की शाम शहर के विभिन्न इलाकों में नवंबर की अप्रत्याशित बारिश लेकर आई, जिससे गर्मी और गिरती वायु गुणवत्ता का सामना कर रहे मुंबईवासियों ने जश्न मनाया। आईएमडी ने मौसम अलर्ट जारी किया था। आने वाले 1-2 घंटों में दक्षिण मुंबई, पनवेल और नवी मुंबई में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है।

Some grey clouds after many days. Is it going to rain today? #MumbaiRainspic.twitter.com/eEdSZyRdD6 — Dr. Rahul Baxi (@baxirahul) November 8, 2023

Rains closing in on South Mumbai? Who is there? #MumbaiRains — Mumbai Weather (@IndiaWeatherMan) November 8, 2023

सेंट्रल लाइन पर कुछ हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद की जा सकती है, जबकि पश्चिमी लाइन पर छिटपुट बारिश की संभावना है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अप्रत्याशित बारिश की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए। नरीमन पॉइंट, कफ परेड, सीएसएमटी, चर्चगेट सहित दक्षिण मुंबई में बारिश हुई। अगले 2-3 घंटों के भीतर मुंबई में गरज और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 48 घंटों में मुंबई के मध्य, पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों में बारिश और तूफान की संभावना जताई है। हाल के दिनों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से जूझ रहे वित्तीय केंद्र में बारिश की बौछारों के बाद अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा का आनंद लेने की उम्मीद है।

Nowcast Warning : Thunderstorm accompanied with lightning and light to moderate spells of rain very likely over Mumbai during next 2-3 hours. Take precautions while moving out. pic.twitter.com/W50NuAQhkr — Regional Meteorological Center,Mumbai (@RMC_Mumbai) November 8, 2023

Web Title: Mumbai Rains November Rains Shower Parts Of City As Citizens Cheer Respite From Heat & Pollution See Videos