Mumbai Rain Updates: मुबंई वासियों के लिए आज की शाम भारी! मूसलाधार बारिश की आशंका, लोगों को मिली चेतावनी

Mumbai Rain Updates: महानगरी मुंबई में बारिश लोगों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ी है। शहर में सड़के, ट्रेन, उड़ानें सभी प्रभावित है। जगह-जगह भारी जलजमाव के कारण मुंबई और अन्य जिलों में स्थिति गंभीर हो गई है। बुधवार से हो रही बारिश को देखते हुए गुरुवार, यानि आज भारतीय मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वानुमानकर्ताओं ने कहा, "चूंकि शियर जोन पूरे मुंबई में है, इसलिए इससे मौसम अस्थिर होने की संभावना है, इसलिए मौसम में बदलाव होने और अलर्ट को अपग्रेड या डिग्रेड करने की स्थिति में नवीनतम और लाइव मौसम पूर्वानुमानों के साथ बने रहना उचित है।"

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने पूरे एमएमआर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि "भारी बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे"

इसके अलावा, एमएमआर के कई हिस्सों में वर्तमान में बारिश हो रही है, जिसमें एस-वार्ड कार्यालय (मुंबई) ने सुबह 8:30 बजे से 8:45 बजे के बीच 15 मिनट के भीतर 0.25 मिमी बारिश दर्ज की है। इससे पहले, मौसम विभाग ने आज सुबह 8:30 बजे तक शहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया था।

बुधवार शाम को शहर और उसके उपनगरों के कई इलाकों में पांच घंटे से अधिक समय में 100 मिमी से अधिक बारिश हुई, जबकि उपनगरीय अंधेरी में भारी बारिश के कारण एक महिला उफनते नाले में डूब गई।

मुंबई में बारिश से अब तक क्या हुआ?

- पूर्वी उपनगरों में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे के बीच सबसे अधिक 169.85 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई, इसके बाद पूर्वी उपनगरों में 169.85 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 104.17 मिमी बारिश हुई।

- पूर्वी उपनगरों में मानखुर्द क्षेत्र में सबसे अधिक 276 मिमी बारिश हुई, इसके बाद भांडुप में 275 मिमी और पवई क्षेत्र में 274 मिमी बारिश हुई। द्वीप शहर के सेवरी कोलीवाड़ा और वडाला क्षेत्र में सबसे अधिक 145 मिमी बारिश हुई, जबकि पश्चिमी उपनगरों में सबसे अधिक 190 मिमी बारिश दर्ज की गई।

- सेंट्रल रेलवे ने कहा कि विद्याविहार और मुलुंड के बीच अप और डाउन स्लो लाइनों और भांडुप और नाहुर के बीच डाउन लाइनों पर जलभराव की सूचना मिली है, जिसके कारण ट्रेनें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और सैकड़ों यात्रियों को असुविधा हो रही है। दूसरी ओर, पश्चिमी रेलवे ने कहा कि उसके नेटवर्क पर लोकल ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं।

- बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के भूषण गगरानी ने सभी सहायक आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि संबंधित कार्यकारी अभियंता वार्ड नियंत्रण कक्षों में रहें। उन्होंने स्टॉर्मवाटर ड्रेन (एसडब्ल्यूडी) विभाग के मुख्य अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि एसडब्ल्यूडी कर्मचारी मैदान पर मौजूद रहें और डी-वाटरिंग पंप चालू रहें।

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 1 अक्टूबर तक मुंबई में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट और ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार (27 सितंबर) को पालघर में रेड अलर्ट लागू है।

