Ayodhya: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या रवाना, शिवसेना के नेता, सांसद और विधायक शामिल, प्लेन में लगाएं जय श्रीराम जयकारे, देखें वीडियो

Highlights शिंदे रविवार दोपहर को लखनऊ से अयोध्या जाएंगे। राम मंदिर में तथा शाम को सरयू नदी के किनारे ‘महा आरती’ में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपने अयोध्या दौरे की आलोचना का अपने काम के जरिए जवाब देंगे।

मुंबईः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे शनिवार शाम अयोध्या के लिए रवाना हुए जहां वह भगवान राम की पूजा-अर्चना करेंगे। शिंदे के साथ शिवसेना के नेता, सांसद और विधायक तथा सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता भी हैं।

जून, 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी अगुवाई वाले धड़े को शिवसेना के तौर पर मान्यता देने तथा उसे ‘‘तीर और कमान’’ चुनाव चिह्न आवंटित करने के बाद शिंदे का अयोध्या का यह पहला दौरा होगा। शिंदे रविवार दोपहर को लखनऊ से अयोध्या जाएंगे और निर्माणाधीन राम मंदिर में तथा शाम को सरयू नदी के किनारे ‘महा आरती’ में शामिल होंगे।

#WATCH | Mumbai: Maharashtra CM Eknath Shinde along with Shiv Sena MPs and MLAs leave for Ayodhya, UP. pic.twitter.com/vNQ9LyIYvD

उनका राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लेने का भी कार्यक्रम है और रविवार दोपहर को वह अयोध्या में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वह रविवार रात को मुंबई लौटेंगे। मुंबई हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपने अयोध्या दौरे की आलोचना का अपने काम के जरिए जवाब देंगे।

उन्होंने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘यह अच्छी बात है कि हमारे काम के कारण जो लोग कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकले, वे लोगों से मिलने जा रहे हैं।’’ शिंदे ने कहा, ‘‘अयोध्या हमारे लिए आस्था का विषय है। मैं राम मंदिर के निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।’’

Maharashtra CM Eknath Shinde led Shiv Sena and few BJP MLAs on their way to Ayodhya @NewIndianXpresspic.twitter.com/EWUWgMkJMK