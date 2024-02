Mumbai: राजनीतिक करियर की नई शुरुआत, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कहा-बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, देखें वीडियो

Highlights आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का कदम उठाया है। महाराष्ट्र के रचनात्मक विकास के लिए काम करेंगे।

मुंबई: लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कहा कि आज यह मेरे राजनीतिक करियर की नई शुरुआत है। मैं आज उनके कार्यालय में औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि हम महाराष्ट्र के रचनात्मक विकास के लिए काम करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने के कुछ दिनों बाद चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का कदम उठाया है। 65 वर्षीय नेता को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। चव्हाण के भाजपा में शामिल होने की चर्चा के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा, “आगे-आगे देखो होता है क्या।”

#WATCH | Mumbai: Former Maharashtra CM Ashok Chavan says, "Today it's a new beginning of my political career. I am formally joining the BJP in their office today...I am hopeful that we will work for the constructive development of Maharashtra." pic.twitter.com/tU9PqiV5js