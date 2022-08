उज्जैन: ऋतिक रोशन के जोमैटो वाले ऐड पर हंगामा! महाकाल मंदिर के पुजारियों ने कहा-वापस ले इसे मांगे माफी

Highlights उज्जैन में अभिनेता ऋतिक रोशन के विज्ञापन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ऋतिक रोशन के एक एड में महाकाल मंदिर के बारे में बोला गया है। इस पर महाकाल मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति जताई है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऋतिक रोशन के एक विज्ञापन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल, उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के दो पुजारियों ने ऑनलाइन फूड डिलेवरी कंपनी ‘जोमैटो’ के बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के विज्ञापन को वापस लेने की मांग की और कहा कि यह हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।

विज्ञापन में रोशन कहते हैं कि उन्हें उज्जैन में एक ‘‘थाली’’ (खाने की थाली) होने का पता चला इसलिए उन्होंने ‘‘महाकाल’’ से ऑर्डर किया। आपको बता दें कि उज्जैन में भगवान शिव का महाकालेश्वर (महाकाल) मंदिर देश के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहां देश भर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं।

Two priests of famous Mahakal temple of Ujjain demand that online food delivery firm Zomato withdraw advertisement featuring Bollywood actor Hrithik Roshan as it offends Hindu sentiments