मंदिर के गुंबद से टकराने के बाद एमपी के रीवा में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 1 पायलट की मौत, प्रशिक्षु पायलट भर्ती

Highlights रीवा हवाई पट्टी के पास एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंदिर के गुंबद से टकराने के बाद ये हादसा हुआ। एक पायलट की मौत हो गई है जबकि प्रशिक्षु पायलट घायल हो गया।

रीवाः मध्य प्रदेश में रीवा हवाई पट्टी के पास एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि मंदिर के गुंबद से टकराने के बाद ये हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि हादसे में विमान में सवार प्रशिक्षक पायलट की मौत हो गई, जबकि एक प्रशिक्षु पायलट घायल हो गया।

चोरहटा पुलिस थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि प्रक्षिक्षण विमान बृहस्पतिवार देर रात लगभग 11.30 बजे रीवा चोरहटा हवाई पट्टी से उड़ान भरने के बाद तीन किलोमीटर दूर एक मंदिर के गुंबद और पेड़ से टकराने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

Madhya Pradesh | A pilot died while another was injured after a plane crashed into a temple in Rewa district during the training: Rewa SP Navneet Bhasin pic.twitter.com/KumJTAlALs