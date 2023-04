मध्य प्रदेशः 'रतलाम-डॉ. अंबेडकर नगर डेमू' ट्रेन की दो बोगियों में लगी आग, समय रहते यात्री निकले बाहर, पाया गया काबू

Highlights घटना पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में रतलाम-इंदौर रेल लाइन के प्रीतम नगर स्टेशन पर करीब सात बजे हुई। सूचना मिलते ही रतलाम से फायर लॉरी, दुर्घटना सहायता गाड़ी एवं मेडिकल स्टाफ रवाना किये गये।

रतलामः मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रतलाम-डॉ. अंबेडकर नगर डेमू ट्रेन की दो बोगियों में रविवार सुबह आग लग गई। हालांकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि यह घटना पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में रतलाम-इंदौर रेल लाइन के प्रीतम नगर स्टेशन पर करीब सात बजे हुई।

उन्होंने कहा कि रतलाम से करीब 30 किलोमीटर दूर इस स्टेशन पर डेमू ट्रेन के ड्रायविंग मोटर कोच ने आग पकड़ ली। मीणा ने बताया कि यात्रियों को ट्रेन के इंजन से धुआं निकलते दिखा, तो सभी ट्रेन से नीचे सुरक्षित उतर गए। कुछ देर में इंजन से उसके बगल वाली बोगी ने आग पकड़ ली। डेमू ट्रेन का इंजन बोगियों के बीच में लगा रहता था। इसमें आग लगते ही यात्री सुरक्षित निकल गए।

#WATCH | Madhya Pradesh: Fire broke out in the generator car of Ratlam-Dr Ambedkar Nagar Demu train at Pritam Nagar station in Ratlam earlier this morning. The fire was later extinguished. No injuries or casualties reported. pic.twitter.com/hrT3GRGhby