मध्य प्रदेश: मुरैना में बीजेपी नेता की गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल

मुरैना (मध्य प्रदेश): मुरैना में गुरुवार दोपहर एक कार्डबोर्ड बॉक्स फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों रुपये के भारी नुकसान का अनुमान है। यह घटना भाजपा नेता अनिल गोयल की पार्कमिल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में हुई। यह फैक्ट्री रिठौरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत बारीपुरा के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है।

आग का पता चलने पर फैक्ट्री के कर्मचारियों ने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया दी गई। गत्ते के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

आग की लपटों को बुझाने में मदद के लिए मुरैना और मालनपुर औद्योगिक क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। यह फैक्ट्री मुरैना के रिठौरा थाना क्षेत्र के बारीपुरा के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। अधिकारियों ने सफलतापूर्वक आग बुझाने में कामयाबी हासिल की, जिससे फैक्ट्री परिसर में कोई और क्षति होने से बच गई। फिलहाल, वे आग का कारण निर्धारित करने और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए जांच कर रहे हैं।

