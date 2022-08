MP: पोकलेन मशीन चालकों को सरकार देगी 2-2 लाख रुपए इनाम, कारम डैम से पानी की निकासी के लिए बनाया था नहर

Highlights मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पोकलेन मशीन के चालकों को इनाम देने की बात कही है। ये वहीं चालक है जो धार जिले में बांध की दीवार में दरार के आने के बाद एक नहर की खुदाई की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें दो-दो लाख रुपए इनाम देने की बात कही है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार जिले में बांध की दीवार में दरार के बाद आपदा को टालने की प्रक्रिया में जुटे अर्थ मूविंग मशीन चालकों को दो-दो लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।

आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सोमवार को भारी बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा कि तीन दिन पहले कारम नदी पर निर्माणाधीन बांध में रिसाव की सूचना के बाद बड़ा खतरा सामने आया था, ‘लेकिन अब यह खतरा टल गया है, जो आपदा प्रबंधन का सबसे अच्छा उदाहरण है।’

इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “पोकलेन मशीन (भूमि पर काम करने वाले उपकरण) के चालकों ने बांध से पानी की सुरक्षित निकासी के लिए रास्ता बनाने और आपदा को रोकने के वास्ते अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। प्रदेश सरकार अर्थ मूविंग मशीन के इन चालकों को दो-दो लाख रुपए का इनाम देगी।”

Dhar, MP| Visuals from Karam Dam a day after administration let water out. CM also announced an award of Rs 2 lakh per poclain machine operator for their work



We were scared but operated machine to save villagers. We worked non-stop for over 27 hours: A poclain machine operators