MP Elections 2023: 'अगर दूसरा कोई दल जीता तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी', बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जवाब में कमलनाथ बोले, पहले अपनी सीट तो जीतो

Highlights नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि कमल के निशान के लिए वोट डालना "भारत में जश्न" होगा इसी बात को जोड़ते हुए उन्होंने आगे कहा कि अगर दूसरा कोई दल जीता तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच मध्य प्रदेश में 60.4% के साथ मतदान प्रतिशत में भारी उछाल दर्ज किया गया

Madhya Pradesh Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश के गृहमंत्री और दतिया से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि कमल के निशान के लिए वोट डालना "भारत में जश्न" होगा। इसके विपरीत, उन्होंने मौजूदा राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल के विजयी होने की स्थिति में संभावित "पाकिस्तान में जश्न" की चेतावनी दी। मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा, "जब आप (ईवीएम पर) कमल के निशान वाला बटन दबाते हैं, तो भारत में जश्न मनाया जाता है। यदि कोई अन्य राजनीतिक दल जीतता है, तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, कमल वाला बटन दबाना चाहिए।''

उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश में, कमल का बटन दबाना सेना के लिए सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के संकेत के रूप में देखा जाता है। पीएम मोदी की जीत की संभावना ने पाकिस्तान को निराश कर दिया है। कमल बटन को आतंकवादियों के लिए एक निवारक के रूप में देखा जाता है, जो उनमें भय पैदा करता है।”

#WATCH | Madhya Pradesh minister and BJP leader Narottam Mishra in Datia says, "When you press the button (on EVM) with the 'Lotus' symbol on it, then celebrations are held in India. If any other political party wins, celebrations will be held in Pakistan. Keeping national… pic.twitter.com/2DjbbATdGO