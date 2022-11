मोरबी हादसा: जिस घायल शख्स को बांधी गई थी पट्टी उसी पर पीएम मोदी के दौरे के समय चढ़ा दिया पलास्टर! सोशल मीडिया पर हैरान करने वाले दावे

Highlights गुजरात मोरबी हादसे के कुछ फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है। फोटो में दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी के घायलों को देखने से पहले पट्टी को पलास्टर बनाया गया है। इस दावे के सामने आने के बाद गुजरात के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने सफाई भी दी है।

गांधीनगर:सोशल मीडिया पर डॉ हसन सफीन नामक एक शख्स का एक ट्वीट खूब वायरल हो रह है। इस ट्वीट में उन्होंने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मोरबी अस्पताल की यात्रा के दौरान मरीज के पट्टी को पलास्टर के रूप में बदल दिया गया है।

दरअसल, गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद पीएम मोदी ने मंगलवार को वहां का दौरा किया था। इस दौरान वे घायल मरीजों में मिलने के लिए मोरबी के अस्पताल भी गए थे।

ट्विटर पर डॉ हसन सफीन नामक एक शख्स ने ट्वीट कर यह दावा किया है कि गुजरात के मोरबी में पुल गिर जाने वाले हादसे में घायल एक शख्स के पैरों में पहले केवल एक पट्टी लगी थी। लेकिन यही पट्टी को एक नवंबर को यानी जिसन दिन पीएम मोदी ने इस उस अस्पताल का दौरा किया था, उस दिन इसे एक पलास्टर का रूप दे दिया गया है।

