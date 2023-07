Monsoon Session: सदन के मानसून सत्र के पहले दिन मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग तेज, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से की अपील

Highlights कांग्रेस ने पीएम मोदी से सदन में चर्चा की मांग की सोनिया गांधी ने मणिपुर हिंसा पर पीएम ने बोलने की अपील की मणिपुर में दो महिलाओं के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल

नई दिल्ली: संसद भवन में आज से मानसून सत्र की शुरुआथ हो गई है और पहले दिन ही मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में चर्चा की मांग तेज हो गई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर की स्थिति को लेकर चर्चा करने की अपील की है।

इसी के साथ कांग्रेस की संसदीय दलों के नेताओं ने भी सदन में पीएम द्वारा चर्चा की मांग की है। इसकी जानकारी देते हुए पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दोनों नेताओं के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत के बारे में एएनआई को बताया।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम ने सोनिया गांधी की अपील पर कहा ठीक है, मैं देखूंगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद सत्र के पहले दिन नेताओं के लिए एक-दूसरे का अभिवादन करना और विपक्षी नेताओं की बेंच पर पहुंचने के बाद यह सामान्य बात है। प्रधानमंत्री ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के साथ संक्षिप्त बातचीत की।

Sonia Gandhi urges PM Modi for discussion on Manipur in Parliament



