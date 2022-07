ऑल्ट न्यूज की मूल कंपनी 'प्रावदा मीडिया' को पाकिस्तान समेत मध्य पूर्व देशों से मिले 2,31,933 रुपये के फंड, जुबैर ने किया खंडन

Highlights ऑल्ट न्यूज की मूल कंपनी, प्रावदा मीडिया को कुल लगभग 2,31,933 रुपये मिले हैं लेनदेन के लिए प्रयोग में लाए गए कई सारे मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस भारत से बाहर के हैं प्रावदा मीडिया को बैंकॉक, मनामा, नॉर्थ-हॉलैंड, सिंगापुर, विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, जैसे देशों से चंदे मिले हैं

नई दिल्लीः लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि ऑल्ट न्यूज की मूल कंपनी प्रावदा मीडिया को पाकिस्तान समेत मध्य पूर्व देशों से लाखों के फंड प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ ‘‘आपत्तिजनक ट्वीट’’ करने के मामले में पुलिस हिरासत में हैं।

फंड पाकिस्तान और सीरिया समेत मध्य पूर्व देशों से आया है। ज़ुबैर प्रावदा मीडिया के निदेशक हैं। सरकारी अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि पैसा सिंगापुर, यूएई और रियाद से भी प्राप्त हुआ था।

दलीलों का विरोध करते हुए, जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने उनकी ओर से अदालत से कहा- “जो पैसा एफसीआरए के उल्लंघन में प्राप्त होने का आरोप लगाया जा रहा है, वह मेरे खाते में नहीं गया है। सारा पैसा प्रावदा मीडिया के खाते में चला गया था। फर्म का निदेशक बनना कोई अपराध नहीं है।"

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद जुबैर का समर्थन करने वाले ट्विटर हैंडल पाकिस्तान और ज्यादातर मध्य पूर्वी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत से थे।

During social media analysis, it was noticed that Twitter handles supporting Mohammad Zubair after his arrest, were from Pakistan & mostly middle eastern countries like UAE, Bahrain & Kuwait



A total of about Rs 2,31,933 have been received by Pravda Media, Alt News parent company