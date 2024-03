Modi Ka Parivar: एक्स हैंडल बायो से हटाया ’मोदी का परिवार’, एनडीए से हटे पशुपति कुमार पारस, आगे क्या करेंगे

Highlights नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी आस्था भी जाहिर की थी। रालोजपा को एनडीए से दरकिनार किया गया। मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं रहेंगे।

Modi Ka Parivar: लोकसभा चुनाव में एनडीए में सीट नही मिलने से नाराज रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वहीं, कुछ समय पहले तक खुद को मोदी का परिवार बताने वाले पारस अब उस परिवार से भी अलग हो गए हैं। पशुपति कुमार पारस ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल के बायो से मोदी का परिवार हटा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लगभग यह साफ कर दिया है कि अब वह एनडीए का हिस्सा नहीं है। बता दें कि पटना में जनविश्वास महारैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने जब मोदी के परिवार पर सवाल उठाए थे, जब भाजपा नेताओं के साथ पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी के सांसदों ने भी खुद को मोदी का परिवार बताया था। साथ ही नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी आस्था भी जाहिर की थी।

लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पशुपति की पार्टी रालोजपा को एनडीए से दरकिनार किया गया, उसके बाद यह निश्चित माना जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस अब हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह चुनाव में राजद के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं।

जल्द ही इस बारे में वह घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि लोजपा के दोनों खेमों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर किए जा रहे दावे और गरमाये विवाद में भाजपा आलाकमान ने चिराग पासवान के साथ चुनाव में आगे बढ़ने का फैसला लिया और हाजीपुर, समस्तीपुर समेत 5 सीटें उनकी पार्टी लोजपा(रामविलास) को दी है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा को एक भी सीट नहीं दिया। इसके बाद पारस ने सोशल मीडिया आईडी में अपने बायो से ‘मोदी का परिवार‘ हटा लिया है।

