Modi Cabinet 3.0: सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बनेंगे राम मोहन नायडू, आज लेंगे शपथ; जानें टीडीपी सांसद के बारे में सबकुछ

Modi Cabinet 3.0: देश के लिए आज एक बड़ा दिन है क्योंकि आज भारत में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए रविवार शाम शपथ लेंगे। उनके साथ ही उनके कैबिनेट के अन्य केंद्रीय मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नए और यंग चेहरे को जगह मिली है।

जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि टीडीपी सांसद किंजरापु राम मोहन नायडू हैं जो श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश से सांसद हैं। 36 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सबसे युवा सदस्य बनने जा रहे हैं।

टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ घनिष्ठ संबंधों ने राम मोहन नायडू की राजनीति में जबरदस्त उछाल का मार्ग प्रशस्त किया। राम मोहन ​​नायडू तीन बार लोकसभा सदस्य हैं, जबकि सबसे अमीर सांसद माने जाने वाले पेम्मासानी पहली बार सदन के लिए चुने गए हैं।

राज्य के सबसे युवा सांसदों में से एक नायडू ने उत्तरी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। ​​उन्होंने वाईएसआरसीपी के तिलक पेराडा को 3.2 लाख वोटों के प्रभावशाली अंतर से हराया। एमबीए की डिग्री रखने वाले नायडू टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्य करते हैं और लोकसभा में सदन के नेता का पद संभालते हैं।

