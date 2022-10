राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से उपचुनाव में अंधेरी पूर्व उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का किया अनुरोध

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने भाजपा नेता से अंधेरी पूर्व उपचुनाव में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) उम्मीदवार रुतुजा लटके के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का अनुरोध किया है।

MNS chief Raj Thackeray wrote to Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis, requesting him to not field a candidate for the Andheri East bypolls against Rutuja Latke, ShivSena (Uddhav Balasaheb Thackeray) candidate. pic.twitter.com/NOEch8Dk2h