Maharashtra Lok Sabha Election: 'अगर पीएम मोदी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता', राज ठाकरे ने कहा

Maharashtra Lok Sabha Election: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता। यह कहना है मनसे प्रमुख राज ठाकरे का। ठाकरे ने यह बाते शनिवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि गुड़ी पड़वा के दिन हमने घोषणा की थी कि इस बार हम नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। मेरे इस फैसले का कई लोगों के द्वारा गलत बताया गया कई सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि मैंने पहले 5 वर्षों में मोदी सरकार का विरोध किया था क्योंकि उस समय स्थिति अलग थी, लेकिन जैसे-जैसे मोदी सरकार ने नई योजनाओं पर काम करना शुरू किया, मेरे विचार बदल गए।

जैसे कि मोदी सरकार ने धारा 370 खत्म किया। राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया। कई दशकों से राम मंदिर का काम रुका हुआ था वह काम लेकिन मोदी सरकार ने किया। अगर पीएम मोदी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनना चाहिए। मोदी सरकार ने भारत की प्रगति में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, पीएम मोदी ने कभी भी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया है, वो गुजरात से हैं और उन्हें गुजरात बहुत पसंद है, लेकिन वो सभी राज्यों के लिए सही निर्णय लेते हैं। मैंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जहां भी संभव हो महायुति उम्मीदवारों का समर्थन करें।

मालूम हो कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। 48 सीटें जीतने के लिए एनडीए ने अपनी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिनों पहले महाराष्ट्र चंद्रपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। पीएम ने 10 साल में महाराष्ट्र के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताया। पीएम ने इस दौरान इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का मंत्र जहां सत्ता वहां मलाई खाओ।

