एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में अपनी वेबसाइट पर हिंदी प्रदर्शित करने के लिए LIC की आलोचना की, बताया- 'भाषाई अत्याचार'

Highlights एमके स्टालिन ने कहा, हिंदी थोपने के लिए एक प्रचार उपकरण तक सीमित कर दिया गया है उन्होंने आगे कहा, यहां तक ​​कि अंग्रेजी चुनने का विकल्प भी हिंदी में प्रदर्शित किया जाता है तमिलनाडु सीएम ने कहा, यह सांस्कृतिक और भाषाई थोपने के अलावा कुछ नहीं है

नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की वेबसाइट पर हिंदी भाषा के उपयोग की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पोर्टल को "हिंदी थोपने के लिए एक प्रचार उपकरण तक सीमित कर दिया गया है"। माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) प्रमुख ने कहा, "एलआईसी की वेबसाइट को हिंदी थोपने के लिए प्रचार उपकरण बना दिया गया है। यहां तक ​​कि अंग्रेजी चुनने का विकल्प भी हिंदी में प्रदर्शित किया जाता है!"

उन्होंने कहा कि हिंदी का उपयोग एक सांस्कृतिक थोपना है। स्टालिन ने पूछा, "यह सांस्कृतिक और भाषाई अत्याचार के अलावा कुछ नहीं है, जो भारत की विविधता को रौंद रहा है। एलआईसी सभी भारतीयों के संरक्षण से विकसित हुई है। इसने अपने अधिकांश योगदानकर्ताओं को धोखा देने की हिम्मत कैसे की?" उन्होंने कहा, "हम इस भाषाई अत्याचार को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं।" उन्होंने पोस्ट में 'हिंदी थोपना बंद करो' हैशटैग भी जोड़ा। 'पट्टाली मक्कल काची (पीएमके)' के संस्थापक डॉ. एस रामदास ने इस भाषा परिवर्तन को "अन्य भाषा-भाषी लोगों पर हिंदी थोपना" करार दिया।

