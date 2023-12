Mizoram election results 2023: 8 दिसंबर को 11 बजे राज भवन में शपथ लेंगे लालदुहोमा, राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया, देखें वीडियो

Highlights पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा प्रभारी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। मंगलवार शाम को बैठक की और मंत्रिपरिषद के गठन एवं विभागों के बंटवारे पर चर्चा की। सत्तारूढ़ दल मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) को शिकस्त दी, जिसे केवल 10 सीटें मिलीं।

Mizoram election results 2023: जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के नेता लालदुहोमा शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज भवन के सूत्रों ने यह जानकारी दी। लालदुहोमा ने बुधवार को राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

VIDEO | Mizoram election results 2023: ZPM leader Lalduhoma meets Governor Hari Babu Kambhampati, stakes claim to form government



"I thank the people of Mizoram and those who prayed for us. I also thank the God, it is only because of the divine intervention that we could achieve… pic.twitter.com/2c2RUI3vjl