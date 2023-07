वीडियो देखकर स्तब्ध हूं, भीतर तक हिल गया हूं; मणिपुर की घटना पर बोले मिजोरम के सीएम- हालात बिगड़ गए हैं, चुप्पी कोई विकल्प नहीं है

Highlights मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा कि ऐसा लगता है कि पड़ोसी राज्य में स्थिति ‘‘बिगड़’’ गई है। उन्होंने मामले में फौरन कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। मिजोरम के सीएम ने कहा कि हमारे चुप रहकर बैठने से स्थिति शांत हो जाएगी ? मुझे नहीं लगता।

आइजोलः मणिपुर में कुकी समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने का वीडियो सामने आने के एक दिन बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा कि ऐसा लगता है कि पड़ोसी राज्य में स्थिति ‘‘बिगड़’’ गई है। उन्होंने मामले में फौरन कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि चुप्पी कोई विकल्प नहीं है।

जोरमथांगा ने एक बयान में कहा कि वह सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को देखकर स्तब्ध हैं और इसने उन्हें झकझोर दिया है। इस बाबत उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मणिपुर में क्रूर हिंसा न केवल पड़ोसी राज्य पर बल्कि पूरे देश पर असर डालती है। ऐसा लगता है कि हालात बिगड़ गए हैं। मैं वाकई में वीडियो देखकर स्तब्ध हूं तथा भीतर तक हिल गया हूं।’’

