मिशन लोकसभा 2024: पीएम मोदी आज राजस्थान के अजमेर से भाजपा के अखिल भारतीय अभियान 'महा जनसम्पर्क' की शुरुआत करेंगे, ब्रह्मा मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

By अनिल शर्मा | Published: May 31, 2023 08:54 AM

मोदी बुधवार को किशनगढ़ हवाई अड्डे पहुंचेंगे, वहां से वह हेलीकॉप्टर से तीर्थ नगरी पुष्कर जाएंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ब्रह्मा मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और पुष्कर के घाट पर जाएंगे।

