गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया पर केस दर्ज करने को दी मंजूरी, 'जासूसी मामले' में CBI दर्ज कर सकेगी मुकदमा

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने कथित जासूसी मामले में सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की ये मंजूरी दी है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। मनीष सिसोदिया के लिए यह दूसरा बड़ा कानूनी झटका है। इससे पहले दिल्ली के नए आबकारी नीति मामले में वे पहले से ही जांच का सामना कर रहे हैं।

दरअसल, इसी महीने की शुरुआत में सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच में दावा किया था कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित 'फीडबैक यूनिट' (एफबीयू) ने कथित तौर पर 'राजनीतिक खुफिया जानकारी' एकत्र की। सीबीआई ने इस मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की थी। आरोपों के अनुसार एफबीयू राजनीतिक विरोधियों के बारे में जासूसी में भी लिप्त रहा है।

