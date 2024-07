Microsoft Cloud Outage Live Updates: 12 उड़ान भरने वाली थीं और 11 का गंतव्य हैदराबाद था, 23 उड़ाने रद्द, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने परामर्श जारी किया

Highlights 12 यहां से उड़ान भरने वाली थीं जबकि 11 का गंतव्य हैदराबाद था। हवाई यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। समझने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

Microsoft Cloud Outage Live Updates:हैदराबाद में जीएमआर समूह द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में आई खामी के मद्देनजर परामर्श जारी किया है और कहा है कि कुछ विमानन कंपनियों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हवाई अड्डा सूत्रों ने बताया कि इस खामी की वजह से 23 उड़ानों को रद्द करना पड़ा हैं जिनमें से 12 यहां से उड़ान भरने वाली थीं जबकि 11 का गंतव्य हैदराबाद था। उन्होंने बताया कि इनमें इंडिगो की विशाखापत्तनम, तिरुपति, अहमदाबाद और बेंगलुरु जाने वाली उड़ाने भी शामिल हैं।

#WATCH | A passenger at Chennai airport, Mahesh Bellur says, "There was no prior information and I am aware that there is a global Microsoft outage...I came here and I got to know that the flight was cancelled. They do not have a solution. They said we have to wait till 5:00 pm… pic.twitter.com/lMHqSWibSI — ANI (@ANI) July 19, 2024

हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी पोस्ट में कहा,‘‘ हम सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हमारे हवाई यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। आप कृपया अपनी उड़ानों की अद्यतन सूचना के लिए संबंधित विमानन कंपनियों के संपर्क में रहें। हम आपके समर्थन और स्थिति को समझने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।’’

#WATCH | Tamil Nadu: Microsoft faces global outage, flight operations affected. Visuals from Chennai International Airport pic.twitter.com/bdmAOOzuuk — ANI (@ANI) July 19, 2024

हवाई अड्डा और विमान कंपनियों को शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में आई खामी की वजह से काफी समस्या का सामना करना पड़ा और उन्हें यात्रियों के लिए परामर्श जारी करना पड़ा। देश के प्रमुख शेयर बाजारों- एनएसई और बीएसई पर माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आए वैश्विक व्यधान का प्रभाव नहीं हुआ है।

#WATCH | Tamil Nadu: A passenger at Chennai airport, Dev Mohanty says, "I had a flight to Goa and it has been cancelled. But, IndiGo did not inform us by text or e-mail. We have not received any form of intimation that the flight has been cancelled. On reaching here, I was told… https://t.co/MzOoY1BYWXpic.twitter.com/CRVp0zE8XR — ANI (@ANI) July 19, 2024

प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी की सेवाओं में आए व्यवधान से दुनिया भर में कई एयरलाइंस, बैंक, मीडिया संस्थान के कामकाज पर असर पड़ा है। भारत समेत दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट के उपयोगकर्ताओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट व्यवधान पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर विभिन्न सेवाओं से जुड़े दुनियाभर के उपयोगकर्ताओं ने इस संबंध में सूचना दी है।

#WATCH | A passenger at Chennai airport, Sanket says, "My flight was at 5:10 pm and they did not send us any message that the flight got cancelled. We have been here since noon...I have a connecting flight from Nagpur to the US. They are asking us to come at 6:00 pm. But what… pic.twitter.com/pTtPklp0lW — ANI (@ANI) July 19, 2024

इस बीच, दो प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों ने माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं में रूकावट से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने की घोषणा की है। एनएसई के प्रवक्ता ने बयान में कहा, “एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) और एनसीएल (एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड) आज सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।” इसके अलावा बीएसई के एक प्रवक्ता ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट में समस्या के कारण एक्सचेंज पर कोई असर नहीं पड़ा है।

परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट में व्यापक व्यवधान के कारण दुनिया भर में शुक्रवार को उड़ानों, बैंक, मीडिया संस्थानों और कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ है। कई घंटे तक व्यवधान कायम रहने के बाद प्रौद्योगिकी कंपनी ने कहा है कि वह धीरे-धीरे माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप और सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करने वाली समस्या को ठीक कर रही है।

#WATCH | Microsoft outage affecting flight operations: Bollywood actor Arjun Rampal, who arrived at the Mumbai airport; says, "Their servers are down, I don't know what has happened. I also have a ticket of another airline. I am going there..." pic.twitter.com/DqBBVU6r88 — ANI (@ANI) July 19, 2024

इंटरनेट रुकावटों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘डाउनडिटेक्टर’ ने बताया कि वीजा, एडीटी सिक्योरिटी और अमेजन, तथा अमेरिकन एयरलाइंस और डेल्टा समेत विभिन्न एयरलाइन के कामकाज में व्यवधान बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया में समाचार संस्थानों ने बताया कि एयरलाइंस, दूरसंचार सेवाएं और बैंक व मीडिया संस्थानों में कंप्यूटर सिस्टम पर कामकाज नहीं हो पा रहा है।

न्यूजीलैंड के कुछ बैंकों ने कहा कि उनका कामकाज भी प्रभावित हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट 365 ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि कंपनी ‘प्रभावित ट्रैफिक को वैकल्पिक प्रणालियों पर पुनर्निर्देशित करने पर काम कर रही है ताकि अतिशीघ्रता से प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके’ और वे ‘सेवा उपलब्धता में सकारात्मक रुझान देख रहे हैं।’

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Microsoft faces global outage, flight operations affected.



A passenger says, "We are used to the digital world now. We cannot work without it. We are completely dependent on digital systems. This crash will impact us on a large scale. It is… pic.twitter.com/siQ7wuma4B — ANI (@ANI) July 19, 2024

इस संबंध में सवाल करने पर कंपनी ने फिलहाल जवाब नहीं दिया है। इस बीच, एयरलाइन और हवाई अड्डों पर भी समस्याएं बढ़ने की जानकारी मिली है। अमेरिका में एफएए ने कहा कि यूनाइटेड, अमेरिकन, डेल्टा और एलीगेंट समेत सभी एयरलाइन का संचालन बंद कर दिया गया है। कंप्यूटर संबंधी समस्याओं के कारण यूनाइटेड किंगडम में एयरलाइंस, रेलवे और टेलीविजन स्टेशन बाधित हो रहे हैं।

बजट एयरलाइन सेवा रेयानएयर, ट्रेन सेवा ट्रांसपेनिन एक्सप्रेस व गोविया थेम्सलिंक रेलवे और ‘स्काई न्यूज’ में भी कामकाज प्रभावित हुआ है। रेयानएयर ने कहा, "हम फिलहाल प्रौद्योगिकी में व्यवधान के कारण पूरे नेटवर्क में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम सभी यात्रियों को सलाह देते हैं कि वे अपने निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम तीन घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें।"

ऑस्ट्रेलियाई हवाई अड्डों पर व्यापक समस्याए सामने आई हैं, जहां यात्रियों की कतारें बढ़ गईं और कुछ यात्री फंस गए हैं। मेलबर्न में यात्रियों को चेक-इन के लिए एक घंटे से ज़्यादा समय तक कतार में खड़ा रहना पड़ा। एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि इस व्यवधान का उड़ानों पर "बड़ा असर" पड़ रहा है।

जर्मनी में, बर्लिन हवाई अड्डे ने शुक्रवार सुबह कहा कि “तकनीकी खराबी के कारण, चेक-इन में देरी होगी।” जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए के अनुसार हवाई अड्डे ने कहा है कि उड़ानें 10 बजे तक निलंबित कर दी गई हैं, हालांकि इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। रोम के लियोनार्दो दा विंची हवाई अड्डे पर अमेरिका जाने वाली कुछ उड़ानों में देरी हुई, जबकि अन्य पर कोई असर नहीं पड़ा।

ऑस्ट्रेलिया में एनएबी, कॉमनवेल्थ और बेंडिगो बैंकों और वर्जिन ऑस्ट्रेलिया व क्वांटास एयरलाइंस के साथ- साथ ही टेल्स्ट्रा जैसी इंटरनेट सेवा कंपनी में भी कामकाज प्रभावित हुआ है। एबीसी और स्काई न्यूज समेत ऑस्ट्रेलियाई समाचार संस्थानों में टीवी और रेडियो चैनलों पर प्रसारण नहीं हो पा रहा है और विंडोज-आधारित कंप्यूटरों के अचानक बंद होने की सूचना मिली है। भुगतान प्रणाली में खराबी के कारण दुकानदार कुछ सुपरमार्केट और दुकानों पर भुगतान करने में असमर्थ हैं। न्यूजीलैंड के बैंकों एएसबी और किवीबैंक ने सेवाएं बंद होने की बात की है।

Web Title: Microsoft Cloud Outage Live Updates 12 flights scheduled take off 11 destined for Hyderabad 23 flights cancelledRajiv Gandhi International Airport issues advisory