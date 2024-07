'एप्पल' से मिला हैकिंग का नोटिफिकेशन, तो भड़कीं पूर्व CM महबूबा मुफ्ती की बेटी, BJP पर लगाए गंभीर आरोप

Jammu & Kashmir: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री इल्तिजा मुफ्ती ने भाजपा पर सीधे निशाने साधते हुए कहा कि उनके फोन को सरकार के द्वारा हैक करवाया गया है। उन्हें हैक का यह अलर्ट एप्पल के द्वारा मिला, जिसमें बताया गया कि उनके फोन को मर्सनरी स्पाइवेयर के तहत जासूसी की गई। इल्तिजा ने इस अलर्ट को पेगासस का नाम दिया। वहीं सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे भारत सरकार ने आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए खरीदा और हथियार बनाया है। भाजपा बेशर्मी से महिलाओं की जासूसी सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि हम उनकी बात मानने से इनकार करते हैं। आप कितना नीचे गिरोगे?

हालांकि, इल्तिजा मुफ्ती को मिले एप्पल की ओर से मिले 'मर्सेनरी स्पाइवेयर' नोटिफिकेशन में उन्हें बताया गया कि जो आप कर रही हैं, उस पर नजर रखने के लिए आपको टारगेट किया गया। एप्पल ने उनसे निवेदन किया कि आप इसे गंभीर रूप से लें अन्यथा आपके मोबाइल की सुरक्षित जानकारी लीक हो जाएगी।

Got an Apple alert that my phone’s been hacked by Pegasus which GOI has admittedly procured & weaponised to harass critics & political opponents. BJP shamelessly snoops on women only because we refuse to toe their line. How low will you stoop? @PMOIndia@HMOIndiapic.twitter.com/ohzbCO8txI