'अपने खुद के रिकॉर्ड को देखें': विदेश मंत्रालय ने की भारतीय मुसलमानों पर ईरानी सर्वोच्च नेता की टिप्पणियों की निंदा

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को भारत में मुस्लिम समुदाय के संबंध में ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और देशों से दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने रिकॉर्ड को देखने का आग्रह किया। कड़े शब्दों में एक बयान में विदेश मंत्रालय ने भारत में मुसलमानों की पीड़ा के बारे में उनकी टिप्पणियों को खारिज कर दिया और उन्हें देश की स्थिति की समझ की कमी बताया।

विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयसवाल द्वारा जारी एक बयान में कहा, "हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचनाएं और अस्वीकार्य हैं।"

किसी भी देश का नाम लिए बिना विदेश मंत्रालय ने उन देशों से भी आग्रह किया जो अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के बारे में टिप्पणियां करते हैं कि वे भारत की आलोचना करने से पहले अपने रिकॉर्ड पर विचार करें। विदेश मंत्रालय ने कहा, "अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लें।"

इससे पहले सोमवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने वैश्विक मुस्लिम एकजुटता को बढ़ावा देने वाले एक संदेश में गाजा और म्यांमार में मुसलमानों की पीड़ा पर टिप्पणी की। पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर इसी संदेश में उन्होंने भारत का भी जिक्र किया। एक्स पर पोस्ट किए गए अपने बयान में खामेनेई ने भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक का उल्लेख करने के लिए विशेष कारण नहीं बताए।

The enemies of Islam have always tried to make us indifferent with regard to our shared identity as an Islamic Ummah. We cannot consider ourselves to be Muslims if we are oblivious to the suffering that a Muslim is enduring in #Myanmar, #Gaza, #India, or any other place.