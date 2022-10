मध्य प्रदेश में अब हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई, फर्स्ट ईयर के विषयों की किताबों का हिन्दी वर्जन आज लॉन्च करेंगे अमित शाह

Highlights मध्य प्रदेश में अब मेडिकल की पढ़ाई हिन्दी में भी की जा सकेगी, आज फर्स्ट ईयर के किताबों का हिन्दी वर्जन हो रहा लॉन्च। प्रथम वर्ष के सभी तीन विषयों -एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकैमिस्ट्री की पाठ्यपुस्तके हिन्दी में उपलब्ध होंगी।

भोपाल: मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां मेडिकल की पढ़ाई अब छात्र हिन्दी में कर सकेंगे। मध्यप्रदेश सरकार की हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मध्य प्रदेश के मेडिकल शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने रविवार को बताया कि फर्स्ट ईयर की सभी तीन विषयों की किताबें हिन्दी में लॉन्च हो रही हैं।

विश्वास सारंग ने कहा, 'ये बड़ा दिन है। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल शिक्षा शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार सुबह 11 बजे प्रथम वर्ष के सभी तीन विषयों -एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकैमिस्ट्री की पाठ्यपुस्तकों के हिंदी संस्करण को लॉन्च करेंगे।'

उन्होंने आगे कहा, 'यह मेरे लिए खुशी की बात है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि यदि हिंदी में चिकित्सा की शिक्षा संभव है, तो हिंदी में कोई भी पाठ्यक्रम संभव है। इससे युवाओं, खासकर हिंदी पृष्ठभूमि के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा।'

This is a matter of joy for me. It now becomes clear that if Medical Education is possible in Hindi, any course is possible in Hindi. This will bring a major change in the lives of youth, especially those from Hindi backgrounds: MP Medical Education Minister Vishvas Sarang pic.twitter.com/zLCmma5yeK