सुपरसोनिक 'ब्रह्मोस' से लैस विध्वंसक 'इम्फाल' नौसेना में शामिल हुआ, समंदर में बढ़ी भारत का ताकत

Highlights इस युद्धपोत में 312 कर्मियों का दल रह सकता है यह एक नौसेना टास्क फोर्स के तौर पर प्रमुख कार्य करने में भी सक्षम है इसकी कुल लंबाई 164 मीटर है और इसका वजन 7500 टन से अधिक है

MDL has delivered the third stealth destroyer 'Imphal': मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने शुक्रवार को ‘प्रोजेक्ट 15बी क्लास’ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का तीसरे स्टील्थ (रडार की नजर से बच निकलने वाला) विध्वंसक ‘इम्फाल’ अनुबंध समय से चार महीने पहले भारतीय नौसेना को सौंप दिया।

एमडीएल ने कहा कि इम्फाल नौसेना का पहला युद्धपोत है, जिसे महिला अधिकारियों और नाविकों के रहने की सुविधा से सुसज्जित किया गया है। एमडीएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक संजीव सिंघल और रियर एडमिरल संजय संधू ने ‘सुपुर्दगी दस्तावेज’ पर हस्ताक्षर किए।

#Imphal, the third of four Indigenous P15B Stealth Guided Missile destroyers designed by #IndianNavy’s Warship Design Bureau (WDB) & built by @MazagonDockLtd, Mumbai, delivered to @indiannavy today #20Oct 23.@SpokespersonMoD@DefenceMinIndia

