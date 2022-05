उत्तर प्रदेश सरकार पर राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती ने साधा निशाना, कही ये बात

By भाषा | Published: May 25, 2022 10:28 AM

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को विधानसभा में अपने अभिभाषण में पिछली सरकार (2017—2022) की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा था "पूर्व की भांति मेरी सरकार प्रदेशवासियों को पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन तथा ईमानदार व संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेगी।"

उत्तर प्रदेश सरकार पर राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती ने साधा निशाना, कही ये बात