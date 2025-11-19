Mau Accident: बिहार से वाराणसी जा रही डबल डेकर बस हादसे का शिकार, 14 यात्री घायल

Mau Accident: शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, ड्राइवर को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित हो गई। लगभग 50 से 60 यात्रियों से भरी बस एक पेड़ और बिजली के खंभे से टकराने के बाद पलट गई। बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है।

Mau Accident: बिहार से वाराणसी जा रही डबल डेकर बस मऊ जिले के मुरली ढाबा के पास बुधवार तड़के अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में बच्चों समेत कुल 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मौके पर पहुंची एंबुलेंस व पुलिस की मदद से जिला अस्पताल मऊ में भर्ती कराया गया।

पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पाण्डेय ने बताया कि यह बस बिहार से चली थी और रास्ते में संभवत ड्राइवर को झपकी लगने से हादसा हो गया होगा। उन्होंने कहा सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है।

पुलिस के मुताबिक बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे। जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप यादव ने बताया कि बस पलटने की सूचना पर 14 घायलों को अस्पताल लाया गया है, जिनका उपचार जारी है। इनमें तीन यात्रियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

