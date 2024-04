Mathura Lok Sabha Election Hema Malini: 'मैंने उन्हें वचन दिया', इस बार हम उन्हें शुद्ध करेंगे, हेमा ने की यमुना जी की पूजा

Highlights बीजेपी ने तीसरी बार हेमा मालिनी को दिया मथुरा से टिकट हेमा मालिनी ने बुधवार को यमुना नदी के पास की पूजा हेमा ने कहा, मैंने वादा किया हम इन्हें शुद्ध करेंगे



Mathura Lok Sabha Election Hema Malini: मथुरा लोकसभा से दो बार सांसद बन चुकी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर अपनी दावेदारी को मजबूत मान रही है। हेमा मालिनी ने कहा है कि वह तीसरी बार भी इस सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहेंगी। बीजेपी ने तीसरी बार उन पर भरोसा दिखाया है।

#WATCH | Mathura, Uttar Pradesh: BJP sitting MP and candidate from Mathura Lok Sabha constituency, Hema Malini says, "I came here to perform Yamuna Puja. Tomorrow, I will file my nomination, that's why I came here today to perform the puja... I promise this time we will purify… https://t.co/gC8DpnOMw7pic.twitter.com/Pmeq1eTWMY