मारुति सुजुकी ने लॉन्च की Victoris SUV, जानें फीचर्स और डीटेल्स...

मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) बुधवार को अपना नया मध्यम आकार एसयूवी मॉडल ‘विक्टोरिस’ पेश किया। कंपनी तेजी से बढ़ते मध्यम आकार के एसयूवी खंड में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है।

मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) बुधवार को अपना नया मध्यम आकार एसयूवी मॉडल ‘विक्टोरिस’ पेश किया। कंपनी तेजी से बढ़ते मध्यम आकार के एसयूवी खंड में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी फिलहाल घरेलू बाजार में फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसे एसयूवी मॉडल बेचती है। ‘विक्टोरिस’ को पेश करने के लिए आयोजित समारोह में मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिसाची ताकेउची ने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जो वृद्धि को गति देगी। साथ ही ये कंपनी के वर्तमान एवं भविष्य के ग्राहक बनेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘ भारतीय मोटर वाहन उद्योग बदल रहा है क्योंकि ग्राहकों का एक नया समूह बाजार में प्रवेश कर रहा है। ये युवा पीढ़ी है और नए भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न एक ऐसा उत्पाद बनाया जाए जो एसयूवी खंड में मानक को और ऊंचा उठाए।’’ ताकेउची ने बताया कि कंपनी की कुल बिक्री में एसयूवी का योगदान लगातार बढ़ रहा है।

यह वित्त वर्ष 2020-21 के 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में लगभग 28 प्रतिशत हो गया। मध्यम आकार के एसयूवी बाजार का आकार वर्तमान में लगभग 9.5 लाख इकाई प्रति वर्ष है, जो समग्र एसयूवी खंड का करीब 40 प्रतिशत है। मारुति सुज़ुकी ने नए मॉडल की कीमतों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, इसके विकास में करीब 1,240 करोड़ रुपये का निवेश करने की जानकारी दी। ताकेउची ने बताया कि इस मॉडल का उत्पादन कंपनी के खरखौदा संयंत्र में किया जाएगा। इस एसयूवी को विश्व भर के करीब 100 बाजारों में निर्यात किया जाएगा। ग्रैंड विटारा की बिक्री पर उत्पाद के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एरिना नेटवर्क से बेचा जा रहा मॉडल अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेगा। ग्रैंड विटारा, कंपनी के नेक्सा बिक्री नेटवर्क के माध्यम से बेची जाती है।

