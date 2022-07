उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाने पर मार्गरेट अल्वा की ममता बनर्जी को सलाह- TMC का फैसला निराशाजनक, ये समय अहंकार का नहीं

Highlights टीएमसी का कहना है कि पार्टी को लूप में रखे बिना विपक्षी उम्मीदवार की घोषणा करने की प्रक्रिया से वो असहमत है। मार्गरेट अल्वा की उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने के टीएमसी के फैसले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। मार्गरेट अल्वा का कहना है कि टीएमसी का फैसला निराशाजनक है।

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। पार्टी का कहना है कि विपक्षी दलों द्वारा मार्गरेट अल्वा का नाम उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया, लेकिन इसके बारे में टीएमसी से राय नहीं ली गई। ऐसे में टीएमसी का कहना है कि पार्टी को लूप में रखे बिना विपक्षी उम्मीदवार की घोषणा करने की प्रक्रिया से वो असहमत है।

इस बीच राजस्थान की पूर्व राज्यपाल और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने के टीएमसी के फैसले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का टीएमसी का फैसला निराशाजनक है। यह 'क्या बात', अहंकार या क्रोध का समय नहीं है। यह साहस, नेतृत्व और एकता का समय है। मेरा मानना ​​है कि ममता बनर्जी, जो साहस की प्रतीक हैं, वो विपक्ष के साथ खड़ी रहेंगी।"

The TMC's decision to abstain from voting in the VP election is disappointing. This isn't the time for 'whataboutery’, ego or anger. This is the time for courage, leadership & unity. I believe, @MamataOfficial , who is the epitome of courage, will stand with the opposition.