Manmohan Singh Funeral: कांग्रेस कार्यालय में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी, राहुल-प्रियंका मौजूद; कुछ ही देर में निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार

Manmohan Singh Funeral: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। राहुल गांधी , प्रियंका गांधी समेत शीर्ष नेताओं के श्रद्धांजलि देने का सिलसिला सुबह से जारी है। सभी नेताओं और बड़ी हस्तियों के आखिरी विदाई देने के बाद पूर्व पीएम का शरीर निगम बोध घाट के लिए ले जाया जाएगा। जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तय समय के अनुसार, सुबह 11.45 बजे निगमबोध घाट पर होगा। सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। शनिवार को सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी और 1 जनवरी तक सात दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है।

पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनकी बेटी दमन सिंह ने एआईसीसी मुख्यालय में उन्हें अंतिम विदाई दी है।

The White House released a statement from President Joe Biden on the death of former Prime Minister #DrManmohanSingh , the statement reads, "Jill and I join the people of India in grieving the loss of former Indian Prime Minister Manmohan Singh...During this difficult time, we… pic.twitter.com/F201Uffl1M

#WATCH | Patna | On the issue of allocating space for a memorial for former PM #DrManmohanSingh, RJD chief Lalu Yadav says, "He should get it. The country will never get a politician like Dr Manmohan Singh. I was a part of his Council of Ministers. I was very close to him..." pic.twitter.com/Fs3xg2dLci