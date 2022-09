कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव पर बोले मनीष तिवारी- आम सहमति से लिया जाना चाहिए फैसला

Highlights कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। तिवारी ने प्रणब मुखर्जी के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि कुछ पदों के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए, उन पर आम सहमति से फैसला किया जाना चाहिए और कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व, वैचारिक स्पष्टता, विमर्श और संसाधनों तक पारदर्शी पहुंच ‘एक’ राजनीतिक दल के स्तंभ हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अक्टूबर के महीने में चुनाव होने हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों को शुक्रवार यानी 30 सितंबर तक अपना नामांकन दाखिल करना है। कांग्रेस में बदलाव की बात करने वाले नेताओं के समूह 'जी23' के सदस्य मनीष तिवारी ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर आम सहमति बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए कांग्रेस को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शब्दों पर चलते हुए आम सहमति बनाने व प्रभावी नेतृत्व के लिए काम करना चाहिए। तिवारी ने मुखर्जी के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि कुछ पदों के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए, उन पर आम सहमति से फैसला किया जाना चाहिए और कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी उन्हीं में से एक हैं।

उन्होंने कहा कि नेतृत्व, वैचारिक स्पष्टता, वर्णनात्मक और संसाधनों तक पारदर्शी पहुंच 'एक' राजनीतिक दल के स्तंभ हैं। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर एक तस्वीर साझा की, जिसमें प्रणब मुखर्जी द्वारा कहे शब्द लिखे हैं।

Leadership,Ideological clarity,narrative & transparent access to resources are pillars of ‘A’ political party



Given recent unfortunate events it’s time to close ranks & strengthen @INCIndia recalling wise words of @CitiznMukherjee 👇🏾& work for a Consensus & effective Presidency pic.twitter.com/t2pJbolDpV