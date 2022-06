CDS के लिए चयन प्रक्रिया को लेकर सामने आई मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया, कही ये बात

Highlights चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रक्षा मंत्रालय के भीतर बनाए गए सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) का प्रमुख होता है और इसके सचिव के रूप में कार्य करता है। भारत के पहले सीडीएस दिवंगत जनरल बिपिन रावत की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद पिछले साल दिसंबर से सीडीएस का पद खाली है।

नई दिल्ली: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक ट्वीट में आनंदपुर साहिब के सांसद ने कहा कि सीडीएस के चयन प्रक्रिया को बढ़ाना एक बुरा विचार नहीं है, लेकिन सख्ती से रेजिमेंट और पदानुक्रमित संगठनों में एक सेवानिवृत्त अधिकारी को सेवारत प्रमुखों के ऊपर रखना समस्याग्रस्त हो सकता है।

Widening pool for selection of CDS not necessarily a bad idea. In strictly regimented & hierarchal organisations it may be problematic to put A retired officer over serving chiefs

I hope these rules are not self serving i.e. Show me the man I will show you the rule@rajnathsinghpic.twitter.com/DhYEyobUCu