मणिपुर: म्यांमार में शरण लेने पहुंचे 200 से अधिक भारतीय लौटे, सीएम बीरेन सिंह ने सेना को दिया धन्यवाद

इंफाल:मणिपुर में महीनों से चल रही जातीय हिंसा के कारण राज्य के 200 से अधिक लोग म्यांमार चले गए। इन भारतीयों को सुरक्षा के साथ वापस भारत लाया गया है।

असम राइफल्स और गोरखा रेजिमेंट के कमांडेंट के नृतत्व में भारतीय सेना की टीमों ने इस मिशन को अंजाम दिया और भारतीय को वापस अपने देश ले आया। इस मिशन की सफलता के बाद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने सेना की प्रशंसा करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है।

गौरतलब है कि गभग 212 की संख्या वाले नागरिकों (सभी मैतेई) को शुक्रवार दोपहर को इम्फाल से 110 किमी दक्षिण में सीमावर्ती वाणिज्यिक शहर, हिंसा प्रभावित मोरेह वापस लाया गया।

बताया जा रहा है कि ये बीते शुक्रवार को संभव हो सका। इस मौके पर शुक्रवार रात को सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, "212 साथी भारतीय नागरिकों (सभी मेइती) के रूप में राहत और आभार, जिन्होंने मणिपुर के मोरेह शहर में 3 मई की अशांति के बाद म्यांमार सीमा पार सुरक्षा की मांग की थी। अब सुरक्षित रूप से भारतीय धरती पर वापस आ गए हैं।

उन्हें घर लाने में उनके समर्पण के लिए भारतीय सेना को एक बड़ा सलाम।" उन्होंने लिखा कि जीओसी पूर्वी कमान, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, जीओसी 3 कॉर्प, लेफ्टिनेंट जनरल एचएस साही और 5 एआर के सीओ, कर्नल राहुल जैन को उनकी अटूट सेवा के लिए हार्दिक आभार।

इसमें कहा गया है कि 3 मई को, मोरेह वार्ड नंबर 4 प्रेमनगर के कई निवासी भारत-म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद म्यांमार की ओर भाग गए और सीमावर्ती शहर सहित राज्य में हिंसा भड़कने पर म्यांमार के सागांग डिवीजन के तमू इलाके में शरण ली। तब से वे पड़ोसी भूमि में रह रहे हैं।

Relief and gratitude as 212 fellow Indian citizens (all Meiteis) who sought safety across the Myanmar border post the May 3rd unrest in Moreh town of Manipur, are now safely back on Indian soil.



