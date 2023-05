मणिपुर में फिर से हिंसा की साजिश! भारी मात्रा में बरामद हुआ गोला-बारूद और हथियार, तीन गिरफ्तार

By अंजली चौहान | Published: May 24, 2023 10:59 AM

मणिपुर में हिंसा भड़कने के कारण राज्य में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। राज्य में हिंसा के कारण कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है।

(photo credit: ANI twitter)