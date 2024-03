Mandi Lok Sabha Seat: मोदी को अपना परिवार नहीं मानतीं कंगना रनौत!, नहीं लिखा 'मोदी का परिवार'

Highlights कंगना रनौत ने एक्स एकाउंट पर चेंज नहीं किया बायो बीजेपी नेताओं ने अपने बायो में लिखा है मोदी का परिवार बीजेपी ने कंगना को मंडी लोकसभा से दिया है टिकट

Mandi Lok sabha Seat: बीजेपी के नेता अपने सोशल मीडिया एक्स एकाउंट के बायो में मैं हूं मोदी का परिवार लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने परिवार का सदस्य बता रहे हैं। वहीं, कई मंचों पर पीएम मोदी भी देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बता चुके हैं।

लेकिन, बीजेपी की टिकट पर राजनीति की पिच पर उतरी कंगना रनौत ने अब तक पीएम मोदी का अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है। क्योंकि, उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने के बाद भी अपने बायो में मैं हूं मोदी का परिवार नहीं लिखा है।

जबकि, बीते कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक ने अपने बायो में मैं हूं मोदी का परिवार लिखा। कंगना को बीजेपी ने हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और बीते दिनों पहले उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी।

she's destined to become one of the most cherished leaders in the future.#KangnaRanaut#BJPpic.twitter.com/8dsOdsUpDm — Kangana admirer (@kanganaadmirer) March 29, 2024

मालूम हो कि पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक रैली के दौरान आरजेडी सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। लालू ने कहा था कि कौन है मोदी, मोदी का परिवार कहां है। इस पर पीएम ने जवाब दिया था यह देश मोदी का परिवार है। सोशल मीडिया पर लोग बायो में मैं हूं मोदी का परिवार लिखने लगे। हालांकि, कंगना ने अपना बायो चेंज नहीं किया है।

#WATCH | Lok Sabha elections 2024 | Himachal Pradesh: BJP candidate from Mandi and actor Kangana Ranaut addresses people as she conducts a road show here.



She says, "...Don't think that Kangana is a heroine, that she is a star. Consider Kangana your sister, your daughter.… pic.twitter.com/6wcAjBYnCs — ANI (@ANI) March 29, 2024

कंगना ने प्रचार शुरू किया

कंगना ने मंडी लोकसभा सीट से प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और राष्ट्रवादी आवाज इस चुनाव में मंडी को रिप्रजेंट करेगी। मैं कोई हीरोइन या स्टार नहीं, मैं आपकी बहन और बेटी हूं, और आप सब मेरा परिवार हो। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया।

Advancing his vision for a Viksit Bharat, Hon'ble PM Shri @narendramodi ji, during his dialogue with @BillGates, emphasizes the elimination of Cervical Cancer as his forthcoming mission, aiming to safeguard our Nari Shakti through extensive vaccination campaigns. pic.twitter.com/2Mk3ZFlDQk — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 29, 2024

उन्होंने कहा कि मुझे सौभाग्य मिला है, मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। अपने घर अपने लोग अपने देश वापस आकर कौन खुश नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस को ये खुशी नहीं भाई। उन्होंने अपनी कुराजनीति शुरू कर दी।



