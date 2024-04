Mandi Lok Sabha Elections: 'हम उनसे बड़े हिंदू हैं', कंगना पर विक्रमादित्य सिंह का तंज

Highlights मंडी लोकसभा सीट पर कंगना के सामने विक्रमादित्य सिंह विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आरोप लगाने से पहले उन्हें पहले डेटा पढ़ लेना चाहिए

Mandi Lok Sabha Elections: मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने आखिरकार अपने पत्ते खोल ही दिए। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मंडी लोकसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब सिंह का मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रन्नौत से होगा। कंगना लगातार मंडी लोकसभा क्षेत्र में जाकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही हैं। कांग्रेस ने जिसे मंडी लोकसभा से उम्मीदवार बनाया, उन्हें वह पप्पू कह चुकी हैं। इस पर पहली बार विक्रमादित्य सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

#WATCH | Lok Sabha elections 2024 | Rampur, Himachal Pradesh: Congress fields Vikramaditya Singh as its candidate from Mandi, where he will face BJP candidate-actor Kangana Ranaut.



He says, "I respect her a lot. But I would like to urge her that before levelling allegations, she… pic.twitter.com/dz4lu1wWyc