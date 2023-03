ममता बनर्जी ने नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव के बयान को दोहराया, बोलीं- "लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी रखेंगे"

Highlights ममता बनर्जी ने भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से की मुलाकात ममता बनर्जी ने कहा वो भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर लोकसभा चुनाव में उतरेंगी अनौपचारिक मुलाकात में ममता और नवीन ने लोकसभा चुनाव के सभी संभावनाओं पर चर्चा की

भुवनेश्वर: आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर तीसरे मोर्चे के विकल्प को उभार रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ मुलाकात के बाद ठीक वही बात कही, जो कुछ दिनों पूर्व सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता में सीएम बनर्जी से मुलाकात के समय पत्रकारों से कही थी।

ममता बनर्जी ने गुरुवार को राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट द्वारा 'मोदी' उपनाम के संबंध में सुनाई गई सजा के इतर जाते हुए भुवनेश्वर में नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद कहा कि वह भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी रखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में जनता के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेंगी।

दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में सहयोगी रह चुकी तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल के दोनों नेताओं ने अनौपचारिक मुलाकात में आने वाली लोकसभा चुनाव के सभी संभव संभावनाओं पर चर्चा की।

डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी और बीजद प्रमुख नवीन पटनायक ने देश की मौजूदा सियासी हालात पर चिंता जताते हुए देश की संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के बारे में अपनी चिंताओं को एक-दूसरे के साथ साझा किया। लेकिन आगामी लोकसभा के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे इस मुद्दे पर दोनों दलों ने खामोशी अख्तियार कर लिया और कुछ भी कहने से परहेज किया।

लेकिन ममता बनर्जी के कांग्रेस और भाजपा के समान विरोध और समान दूरी की रणनीति पर नवीन पटनायक भी सपा नेता अखिलेश यादव की तरह सहमत नजर आये। दोनों नेताओं ने आपसी बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। जिसमें ममता बनर्जी ने कहा, "हमने देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ-साथ संघीय व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने संबंधी कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की।"

इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी नेताओं के बीच कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, जिन पर नेताओं की राय अलग हो सकती है। मैं आपके सामने उन विषयों पर चर्चा नहीं करूंगी। कुछ ऐसा मुद्दे हैं, जिनका मैं समर्थन नहीं करती और कुछ मुद्दों पर वो मेरा समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन हम देश के मुख्य मुद्दों पर आपस में साथ हैं।

वहीं नवीन पटनायक ने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात करार दिया। उन्होंने कहा, “हमारे बीच गंभीर राजनीतिक मामलों पर कोई गहन चर्चा नहीं हुई। हमने यह जरूर कहा कि भारत में संघीय ढांचा स्थायी और मजबूत रहना चाहिए।”

मालूम हो कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुल मिलाकर लोकसभा की 63 सीटें हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजू जनता दल ने ओडिशा में 12 सीटें और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल से 18 और ओडिशा से 8 सीटें जीती थी।

