'लोग गलतियां करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है' मां काली पर दिए महुआ मोइत्रा के विवादित बयान पर बोलीं सीएम ममता

Highlights इस मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से सकारात्मक सोचने के लिए कहा इससे पहले पार्टी ने महुआ मोइत्रा के बयान से पार्टी ने किया था किनारा

कोलकाता: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के द्वारा दिए गए मां काली पर विवादित बयान को लेकर ममता बनर्जी कहा कि लोग गलतियां करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। गुरुवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि हम काम करते समय गलती करते हैं लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। कुछ लोग सभी अच्छे काम नहीं देखते हैं और अचानक चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नकारात्मकता हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करती है, इसलिए सकारात्मक सोचें।"

हालांकि इससे पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पार्टी सांसद के बयान से किनारा कर लिया है। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि देवी काली पर व्यक्त किए गए महुआ मोइत्रा के विचार उनके निजी विचार हैं जो पार्टी द्वारा किसी भी रूप में समर्थित नहीं हैं। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है।

The comments made by @MahuaMoitra at the #IndiaTodayConclaveEast2022 and her views expressed on Goddess Kali have been made in her personal capacity and are NOT ENDORSED BY THE PARTY in ANY MANNER OR FORM.



All India Trinamool Congress strongly condemns such comments.