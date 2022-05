कोयला घोटाले को लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी ED: जांच एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट

By मनाली रस्तोगी | Published: May 17, 2022 11:43 AM

ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पश्चिम बंगाल में हुए कथित कोयला घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूछताछ करेगी।

